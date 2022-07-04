Якутск, 4 июля, 2022, 06:34 — ИА Регнум. В Якутии намерены провести капитальный ремонт в 58 школах, в 38 из них — в 2022 году. На эти цели республике предусмотрели финансирование в 2,8 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе регионального правительства.

Фото пресс-службы общественной организации «Гражданский патруль» Незаконченный ремонт

Читайте также: В Якутии 60% школ нуждаются в капремонте, а 59 зданий — аварийные

Капитальные ремонты будут проходить в учреждениях образования 25 районов Якутии. В 2022 году на эти цели региону выделены более 2,5 млрд рублей, в 2023 — порядка 356 млн. Глава Якутии Айсен Николаев поручил использовать эти деньги ответственно.

«Решение Президента страны Владимира Путина было принято по итогам съезда партии «Единая Россия», выделены огромные средства. Вовлечённость глав муниципальных районов и городских округов, управлений образования, руководства школ, поселков, наслегов на местах должна быть максимальная для того, чтобы работы выполнялись качественно и в срок», — подчеркнул Айсен Николаев

Он констатировал, что в работах на шести объектах выбились из графика, зафиксировано отставание. Глав муниципалитетов обязали взять ремонты в этих зданиях на личный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии необходимо построить 59 новых школ на замену аварийным и отремонтировать более 60% зданий, заявлял в 2021 году первый заместитель председателя правительства Кирилл Бычков на координационном совете минпросвещения России по созданию дополнительных мест в образовательных организациях.