Якутия получила на капитальные ремонты школ более 2,8 млрд рублей
Якутск, 4 июля, 2022, 06:34 — ИА Регнум. В Якутии намерены провести капитальный ремонт в 58 школах, в 38 из них — в 2022 году. На эти цели республике предусмотрели финансирование в 2,8 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе регионального правительства.
Читайте также: В Якутии 60% школ нуждаются в капремонте, а 59 зданий — аварийные
Капитальные ремонты будут проходить в учреждениях образования 25 районов Якутии. В 2022 году на эти цели региону выделены более 2,5 млрд рублей, в 2023 — порядка 356 млн. Глава Якутии Айсен Николаев поручил использовать эти деньги ответственно.
Он констатировал, что в работах на шести объектах выбились из графика, зафиксировано отставание. Глав муниципалитетов обязали взять ремонты в этих зданиях на личный контроль.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии необходимо построить 59 новых школ на замену аварийным и отремонтировать более 60% зданий, заявлял в 2021 году первый заместитель председателя правительства Кирилл Бычков на координационном совете минпросвещения России по созданию дополнительных мест в образовательных организациях.