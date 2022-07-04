Калининград, , 06:29 — REGNUM Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью газете «Ведомости» заявил, что меры России, которые могут быть приняты в ответ на запрет Литвой пропуска некоторых транзитных грузов из регионов РФ в Калининградскую область, могут нанести большой ущерб транспортному комплексу Прибалтики, вплоть до полного его уничтожения.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Транспортный комплекс Прибалтики в принципе может быть уничтожен в том случае, если Россия применит антисанкции в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее», — сказал Алиханов.

Глава региона считает, что если Россия пойдёт на ответные санкции, эти меры станут более эффективными и крайне разрушительными — сравнимые с «нейтронным оружием».

«Россия может сделать так, что половины экономики Литвы не будет», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, проект ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву подготовлен и передан в правительство России и Администрацию президента РФ, также заявил в интервью губернатор Калининградской области Антон Алиханов.