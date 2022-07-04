Тюмень, 4 июля 2022, 06:22 — REGNUM В Тюмень после нескольких месяцев плена на Украине вернулся лейтенант, участвовавший в специальной военной операции. Об этом сообщает портал 72.ru.

ВС России во время спецоперации на Украине
ВС России во время спецоперации на Украине
Министерство обороны России

Отмечается, что его супруга несколько месяцев добивалась возвращения мужа. Увидев в одном из телеграм-каналов видео о допросе солдатами ВСУ российского пленного, женщина узнала в нём сослуживца своего супруга. И выяснила, что её муж также попал в плен, и получила в апреле официальное подтверждение информации.

Чтобы вызволить мужа из плена, тюменка обращалась в комитет по правам человека, к губернатору Тюменской области и в администрацию президента. Узнала, что вопросами, связанными с пленными российскими военными, попавшими в плен в ходе спецоперации в республиках Донбасса и на Украине, занимаются Минобороны и уполномоченные по правам человека.

«Лейтенант возвращён в Россию при обмене», — прокомментировал ситуацию уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Миневцев.

Сообщается, что это уже второй участник спецоперации, вернувшийся из плена в Тюменскую область. Ранее был обменян на военного из ВСУ тюменский солдат-контрактник.