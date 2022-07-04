Тюмень, , 06:22 — REGNUM В Тюмень после нескольких месяцев плена на Украине вернулся лейтенант, участвовавший в специальной военной операции. Об этом сообщает портал 72.ru.

ВС России во время спецоперации на Украине Министерство обороны России

Отмечается, что его супруга несколько месяцев добивалась возвращения мужа. Увидев в одном из телеграм-каналов видео о допросе солдатами ВСУ российского пленного, женщина узнала в нём сослуживца своего супруга. И выяснила, что её муж также попал в плен, и получила в апреле официальное подтверждение информации.

Чтобы вызволить мужа из плена, тюменка обращалась в комитет по правам человека, к губернатору Тюменской области и в администрацию президента. Узнала, что вопросами, связанными с пленными российскими военными, попавшими в плен в ходе спецоперации в республиках Донбасса и на Украине, занимаются Минобороны и уполномоченные по правам человека.

«Лейтенант возвращён в Россию при обмене», — прокомментировал ситуацию уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Миневцев.

Сообщается, что это уже второй участник спецоперации, вернувшийся из плена в Тюменскую область. Ранее был обменян на военного из ВСУ тюменский солдат-контрактник.