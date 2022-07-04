Москва, , 06:08 — REGNUM «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен из-за сильной жары в 5 июля в Москве. Информация об этом опубликована на сайте Гидрометцентра.

Жара Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

По данным метеорологов, сильная жара ожидается в Москве 5 июля, температура воздуха днём составит +30…+32 градуса. Предупреждение будет действовать в период с 10:00 мск до 18:00 мск.

При этом уточняется, что до температурного рекорда, составившего +33,7 градуса, зафиксированного в этот день в 1938 году, воздух в столице не прогреется. К вечеру в городе возможен кратковременный дождь.

Кроме того, в Москве и в Московской области 4 и 5 июля будет действовать предупреждение о пожарной опасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 4 июля в Москве и Московской области будет действовать «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с повышенной угрозой возникновения пожаров.

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