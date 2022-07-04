Мирный, Якутия, , 06:03 — REGNUM В городе Мирный и посёлке Светлый в Якутии открыты пункты временного размещения для людей, эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик. Они способны вместить 200 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства труда и социального развития Якутии.

Игровая комната в ПВР. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Читайте также: В Якутске живут 17 беженцев из ДНР и ЛНР

В Мирном ПВР развёрнуты в гостиницах «Вилюй» и «Пегас», всего создано 70 месте. В посёлке Светлый подготовлены ещё 130. Условия для беженцев проверили замминистра труда и социального развития Якутии Альбина Трубина и заместитель руководителя департамента социальной политики минтруда Анастасия Никифорова.

Представители ведомств во время визита в Светлый также пообщались с людьми, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Им будет предоставлена поддержка по социальному контракту.

Как сообщало ИА REGNUM, в пункте временного размещения столицы Якутии предоставлены места 17 гражданам, эвакуированным из республик Донбасса. Беженцам оказывают помощь в трудоустройстве, решении проблемы образования детей.