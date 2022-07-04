Лондон, 4 июля, 2022, 05:50 — ИА Регнум. Прибывшая в Великобританию семья с Украины была шокирована жильём, которое им предоставили. Беженцы также пожаловались изданию The Daily Echo на то, что у них в общежитии украли еду, написало РИА Новости.

Анна Алябьева ИА REGNUM Плесень

Читайте также: Британский офицер выгнал из дома семью с Украины с пятью детьми

45-летняя Наталья Голикова прибыла из Одессы с двумя дочерьми (14 и 16 лет) и племянником (16 лет) в город Саутгемптон в графстве Гэмпшир. До этого месяц они прожили в Ницце и направлялись в Шотландию. Но друзья рекомендовали им остаться в Саутгемптоне.

Власти предоставили Голиковой с детьми комнату в общежитии. Женщина рассказала, что стены жилья были покрыты черной плесенью. Одна из дочерей болеет астмой, поэтому остаться в комнате они не смогли. Семья пожаловалась, что в общежитии у них украли еду, а также на случаи «антиобщественного поведения».

«На Украине мы были совершенно нормальной семьей, но когда мы приехали в общежитие, мы были в шоке», — сказала Голикова.

Женщина с детьми проживает в гостинице и ждёт, когда власти примут решение о предоставлении им жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, семью беженцев с Украины с пятью детьми выгнал на улицу британский офицер, который ранее приютил их в своём доме. Об этом 3 июля написала газета The Daily Mail.