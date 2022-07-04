Оттава, , 05:43 — REGNUM Около пяти человек получили ранения в результате стрельбы, которую затеял из пневматического оружия мужчина в канадском городе Викториявилле. Об этом 3 июля сообщило издание Journal de Montréal.

Пневматический пистолет Hustvedt

Уточняется, что инцидент произошёл на Нотр-Дам-Стрит-Ист, где подозреваемый в стрельбе разгуливал с оружием и угрожал людям, которые встречались ему на пути. По данным полиции, мужчина 36 лет держал в руках предмет, напоминающий пистолет, и время от времени производил из него выстрелы свинцовыми пулями.

Как указала представитель полиции провинции Квебек Кристина Лопес, от действий мужчины пострадали как минимум пять человек, а некоторые могли получить лёгкие травмы, но не стали заявлять об этом в полицию. Состояние пострадавших прохожих оценено как удовлетворительное, серьёзных травм никто из них не получил.

Подозреваемый был задержан и в этот же день предстал перед судом. Ему были предъявлены обвинения в использовании имитации огнестрельного оружия при нападении на людей. В ближайшее время суд вынесет решение об избрании меры пресечения.

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