Москва, 4 июля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Создание курсов по общей тюркской истории, литературе и географии является явным следствие роста влияния Турции в регионе, и опосредованного — Великобритании. Такое мнение ИА REGNUM 4 июля высказал доктор исторических наук, профессор, директор Агентства этнонациональных стратегий (АЭНС) Александр Кобринский.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Учитывая участие в работе научного центра Турции, без «покровительства» Великобритании в нём явно не обошлось», — заявил эксперт.

По мнению Кобринского, сомнений в том, в чьих в интересах дети бывших советских республик будут изучать согласованные историю, литературу и географию, нет.

«Представляете себе «Общую историю славянских народов»? Нет? А тюркские народы представляют и будут изучать в школах. Вот как работает «мягкая сила» в умелых руках», — заключил политолог.

Напомним, что в Нур-Султане состоялся 5-й Научный совет Международной тюркской академии. На нём представители Турции, Азербайджана, Казахстана и Киргизии подписали протокол о включении в программу средней школы учебников по Общей тюркской истории, географии и литературе.