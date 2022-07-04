Якутск, , 05:38 — REGNUM За сутки в Якутии ликвидировали 12 природных возгораний и обнаружили 26 новых. Всего в республике насчитывается 52 лесных пожара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июля в оперативном штабе региона.

Лесной пожар Firecorps.org

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Ведутся работы по тушению 18 пожаров, их общая площадь — более 14 тыс. га. Всего лесные пожары занимают в Якутии более 38,5 тыс. га. Больше всего возгораний обнаружено в Нерюнгринском (22) и Алданском (11) районах.

В борьбе с огнём задействованы 536 человек, только 20 из них — добровольцы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутию отправляют парашютистов-десантников из Приморья, Забайкалья, Хабаровского края и Бурятии. Ситуация с лесными пожарами в республике сложная, действует режим ЧС.