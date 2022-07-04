Тында, Амурская область, , 05:28 — REGNUM Ребёнка унесло течением во время купания в реке Тында. Тело мальчика нашли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июня в пресс-службе управления ГУ МЧС по региону.

Утопающий Luxfon.com

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По информации СМИ, тонуть начали двое детей, которые купались в не предназначенном для этого месте. Одного ребёнка спасла женщина, находившаяся на берегу.

«Метрах в шести от нас по реке плыли два мальчика. Они просто купались, и их поймало течение. Кажется, плавать не умели. Моя мама бросилась спасать первого, а мужчина пошёл за вторым. Но даже не доплыл до него, остановился на половине пути. Хотя мальчика было видно ещё. Я орала, чтобы его спасали, но все только снимали на телефон. Я тогда позвонила в МЧС… Мальчик ушёл под воду примерно в 60 метрах от колонны моста, там так называемая воронка» — рассказала амурчанка изданию 2×2. su.

Как сообщало ИА REGNUM, в реке Гайва на территории Перми погиб подросток 2006 года рождения. Юноша купался в не предназначенном для этого месте и утонул.