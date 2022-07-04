Токио, , 05:18 — REGNUM Эвакуцию для 17 тыс. жителей города Нитинан объявили власти в префектуре Миядзаки на юго-западе Японии. Об этом 4 июля сообщил телеканал NHK.

Тайфун

Уточняется, что в городе прошли сильные ливни, связанные с приближением тайфуна Aere, которому в Японии присвоили четвёртый из пяти возможных уровней угрозы в связи с опасностью возникновения оползней. Данный уровень означает немедленную эвакуацию в безопасное место.

В префектуре Миядзаки утром 4 июля выпало за час 37 мм осадков. При этом тайфун приближается к Японии с юга, ожидается, что он достигнет западного побережья острова Кюсю 5 июля и пройдёт с запада на восток страны, затронув столичную префектуру Токио.

По данным метеорологов, скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет 18 м/сек. с отдельными порывами до 25 м/сек. Тайфун движется к берегам Японии с низкой скоростью, что даёт время на подготовку к удару стихии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что метеорологическое управление Китая возобновило желтое предупреждение в связи с тайфуном «Чаба», третьим тайфуном в этом году.

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