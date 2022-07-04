Донецк, 4 июля, 2022, 05:11 — ИА Регнум. Защитник «Азовстали» рассказал, как был в плену у российских военных. Он вернулся на Украину 29 июня.

Dnr-online.ru Обмен пленными

Боевик Пиковец оказался в числе тех, кто вернулся домой в результате обмена пленными между Украиной и Россией. Он попал на «Азовсталь» 15 апреля, был ранен. В бомбоубежище под заводом был военный госпиталь. 15 мая после лечения Пиковец сдался в плен.

«Я не собираюсь говорить, что нас пытали или что-то в этом роде. К тем, кто попал в плен непосредственно с завода «Азовсталь», у россиян был какой-то особый подход. То ли они нас уважали, то ли боялись — не знаю. Но они видели в нас воинов», — признался Пиковец.

Как сообщало ИА REGNUM, 95% военнослужащих ДНР, которые были освобождены из украинского плена в результате обмена, подвергались пыткам.