Якутск, , 05:10 — REGNUM Спустя двое суток умер от полученных травм мальчик, который выпал с 12-го этажа. Врачи сделали всё возможное, сообщило ЯСИА со ссылкой на региональный минздрав.

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Травмы, полученные пятилетним ребёнком, были не совместимы с жизнь, констатировали в ведомстве. После падения мальчик находился в крайне тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, падающего ребёнка поймал житель Якутска. Мужчина также был госпитализирован с травмами.