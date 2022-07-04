Москва, , 05:08 — REGNUM МВД России совместно с департаментом информационных технологий Москвы ведут доработку программного обеспечения, которое позволит распознавать длинноствольное оружие в видеопотоке, сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.

Оружие Tetoteto.info

Читайте также: МВД внедрило технологию распознавания силуэтов людей в пяти регионах

Уже проводилось тестирование новой системы, которая в режиме реального времени сможет определять в потоке оружие и в случае его обнаружения передавать сигнал на пульт управления охраны. Сейчас она дорабатывается.

Подобное программное обеспечение позволит предотвратить применение оружия в учебных заведениях и торговых центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, в пяти регионах России начали применять технологию распознавания силуэтов людей и автомобилей. Об этом ТАСС заявил генеральный директор компании Ntechlab Андрей Теленков.