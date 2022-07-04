Москва, , 05:04 — REGNUM Не только избивший в Москве пенсионера за поддержку российской спецоперации бандеровский американец должен понести заслуженное жесткое наказание, но и те, кто стремятся ему это наказание максимально смягчить, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире телепередачи РЭБ на Первом канале.

Сергей Кургинян Андрей Алексеев © Красная Весна

В Москве бандеровец украинского происхождения с американским паспортом избил 84-летнего ветерана Вооруженных сил, за что ему светит всего 1,5 года условно. Это вызвало общественный резонанс.

«Американец украинского происхождения зверски избивает в Москве по идеологическим мотивам человека, который защищает нашу позицию… Он же от этой стороны выступает? Мы же видим, что человек вменяемый абсолютно, и видим, как он грамотно, корректно и сдержанно излагает свою позицию. Значит это что все такое? Это означает, что здесь возникла микромодель действий нашего врага на территории нашего государства. Это метод обучения определенного рода сволочи, мрази, которая может избивать стариков тому, как именно надо действовать», — заявил Кургинян.

Он подчеркнул, что должны быть названы имена судей и следователей, которые хотят спустить с рук практически с рук содеянное мерзавцем. А также задал вопрос, нужны ли России такие представители правоохранительных органов, которые содействуют принятию подобного рода решений.