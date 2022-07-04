Москва, 4 июля, 2022, 05:04 — ИА Регнум. Не только избивший в Москве пенсионера за поддержку российской спецоперации бандеровский американец должен понести заслуженное жесткое наказание, но и те, кто стремятся ему это наказание максимально смягчить, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире телепередачи РЭБ на Первом канале.

Андрей Алексеев Красная Весна Сергей Кургинян

В Москве бандеровец украинского происхождения с американским паспортом избил 84-летнего ветерана Вооруженных сил, за что ему светит всего 1,5 года условно. Это вызвало общественный резонанс.

«Американец украинского происхождения зверски избивает в Москве по идеологическим мотивам человека, который защищает нашу позицию… Он же от этой стороны выступает? Мы же видим, что человек вменяемый абсолютно, и видим, как он грамотно, корректно и сдержанно излагает свою позицию. Значит, это что все такое? Это означает, что здесь возникла микромодель действий нашего врага на территории нашего государства. Это метод обучения определенного рода сволочи, мрази, которая может избивать стариков, тому, как именно надо действовать», — заявил Кургинян.

Он подчеркнул, что должны быть названы имена судей и следователей, которые хотят спустить практически с рук содеянное мерзавцем. А также задал вопрос, нужны ли России такие представители правоохранительных органов, которые содействуют принятию подобного рода решений.

«И скольким людям надо сорвать погоны и поместить куда-нибудь, чтобы больше эта история была невозможна в принципе?! Чтобы раз и навсегда поняли, что никогда больше вот так быть не должно. Он говорит, делай как я, эта американская сволочь. Он говорит другим, а другие должны знать, что, если еще раз кто-то так сделает, сначала будет лагерь и из этого лагеря уже не выйдет. И тогда, может быть, наша борьба будет не только героическими действиями нашей армии, но еще и настоящей внутренней гражданской борьбой со смертельным врагом, потому что человек, который это делает, — это смертельный враг и завтра такие же придут и будут расправляться с другими. Эту заразу нужно прижигать сразу и до конца, иначе будет хуже!» — заключил Кургинян.