4 июля 2022 | Время чтения 7 мин

Анастасия Степанова, , 05:27 — REGNUM В московском арбитраже завершился затяжной судебный процесс на рекордную сумму — почти 300 млрд рублей. Спустя 3,5 года с даты подачи иска опорный банк России — «Промсвязьбанк» выиграл спор лишь частично. С экс-банкиров — братьев Ананьевых, которые заочно арестованы судом, но убыли в неизвестном для следствия зарубежном направлении, было взыскано более 91 млрд рублей. Это сумма убытков, которая «убыла» из ПСБ в не простой период — как раз после многочисленных претензий Центробанка России и до введения временной администрации. «Покидали» счета миллиарды рублей довольно затейливым способом — через целую цепочку офшорных компаний, часть из которых была аффилирована с Алексеем и Дмитрием Ананьевыми — бывшими владельцами ПСБ. Подробности громкого дела, в котором также есть «украинский след», — в материале ИА REGNUM.

Банкир Иван Шилов © ИА REGNUM

Подробно об уголовном деле ИА REGNUM сообщало в материале «Многомиллиардное хищение из «Промсвязьбанка»: при чём тут Украина?», повторяться не будем. Остановимся подробнее на экономической составляющей спора.

По громкому многомиллиардному делу арбитраж Москвы пока обнародовал только результативную часть, из которой следует, что единственными ответчиками-физлицами вместо десятка изначальных остались лишь братья Ананьевы и сама сумма снижена — с 282 201 304 551,59 рубля до 91 220 328 265 рублей 40 копеек. Взыскивать (если вердикт не будет обжалован) будут солидарно, что немаловажно, так как один из братьев (экс-сенатор Дмитрий Ананьев) на сегодня банкрот и возле него уже и так очередь кредиторов, а долги давно исчисляются в миллиардах рублей.

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Помимо братьев, к ответу привлечена аффилированная с ними нидерландская компания «Промсвязь Капитал Б. В.» (PROMSVYAZ CAPITAL B. V.), с которой взыскано 11 522 889 052 рубля.

Решение первой инстанции ещё может быть обжаловано, сроки на это не вышли. Интересы Ананьевых в этом суде представляла крупная адвокатская компания.

Дмитрий Ананьев (сс) Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Ананьев (сс) Официальное интернет-представительство президента России

Офшорная цепочка для вывода средств?

Хотя полное решение суда пока не обнародовано, детали некоторых манипуляций перед нами раскрывают другие финансовые споры, заслушанные в 2018–2020 годах. Рассмотрим их подробнее.

В 2018 году нидерландский актив Ананьевых — Promsvyaz Capital B. V. через российский суд пытался оспорить предписания ЦБ РФ, в том числе о назначении временной администрации, снижении уставного капитала до одного рубля. Оспаривал безуспешно, но в этом деле интерес представляют некоторые детали событий того периода. Тогда проверка регулятора, например, выявила, что десятки заёмщиков, получившие крупные суммы от банка, имели сомнительную «историю». Так, три иностранные компании с пропиской на Кипре на самом деле не осуществляли реальную деятельность либо осуществляли такую деятельность в незначительных объемах в денежном выражении, не сопоставимых с размером ссуд.

В марте 2019 года уже в рамках другого дела (спор ПСБ с Promsvyaz Capital B. V. и рядом кипрских компаний) вскрылся ещё более занимательный факт.

14 декабря 2017 года из-за неустойчивого финансового положения банка Советом директоров ЦБ РФ был утвержден план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПСБ. В тот же день (за сутки до ввода временной администрации) «Промсвязьбанк», тогда контролируемый Ананьевыми, заключает ряд сделок, в результате которых банк утратил денежные средства в размере 32 569 830 003,15 рубля и 505 669 900,79 доллара США.

Всего в этот день между ПСБ и Promsvyaz Capital B. V. (тоже контролируемым Ананьевыми) было заключено 14 договоров купли-продажи ценных бумаг. По этим договорам банк покупал у офшора свои акции, а также облигации ООО «ПСН ПМ», АО «ПромСвязьКапитал», PSB Finance S. A. Оговоренные суммы из банка ушли нидерландской компании, со счетов которой в тот же день они «уплыли» в адрес различных кипрских компаний (часть из них связаны с Ананьевыми). В один день было совершено 30 взаимосвязанных сделок.

В ходе судебных разбирательств об оспаривании этой занимательной цепочки ПСБ, который на тот момент уже перешел под крыло госведомства, указывал «на их направленность на вывод активов банка за один день до введения временной администрации и причинение вреда банку и кредиторам».

Офис «Промсвязьбанк» (сс) Alexdc26

В ходе этого же разбирательства в дело поступили материалы, из которых следовало, что стоимость ценных бумаг, за которые были заплачены миллиарды рублей, «была существенно ниже, указанной в договоре». Например, стоимость обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Промсвязьбанк» и облигаций PSB Finance S. A. не превышала одного рубля, стоимость облигаций ООО «ПСН ПМ» была в восемь раз ниже цены, установленной в договоре, а ценных бумаг АО «ПромСвязьКапитал» — в пять раз ниже.

Но и на этом странности не закончились.

Именно в сделках от 14 декабря 2017 года появился гражданин Украины Иван Пидлужный, который позднее станет фигурантом уголовного дела (есть данные, что он на сегодня скрывается на Украине).

Данный гражданин выступил подписантом договоров купли-продажи ценных бумаг от имени банка, при этом являясь лицом, проработавшим на тот момент в банке всего два дня.

12 декабря 2017 года приказом № 5138-пс Пидлужного приняли на работу в качестве советника правления в департамент привлечения ресурсов с окладом 20 тыс. рублей, выдав доверенность «с правом совершения от имени банка сделок по купли-продажи ценных бумаг на любую сумму и условиях». 14 декабря новоиспеченный советник заключил от имени банка сделки на свыше чем 102 млрд рублей и с 18 декабря пропал, не появляясь больше на рабочем месте.

«Все банковские операции по всем оспариваемым сделкам были совершены после конца рабочего времени», — уточнялось в материалах дела.

Сейчас гражданин Украины проходит фигурантом уголовного дела наравне с Ананьевыми. Расследование всё ещё продолжается, хотя часть обвиняемых успела при этом разбежаться по заграницам.

Кто же ответит за убытки ПСБ и как вернуть миллиарды рублей?

В судебных разбирательствах с экс-банкирами Ананьевыми основной проблемой, на мой взгляд, является сложность с реальным взысканием средств. Ведь большинство активов фигурантов уголовного дела уже под арестом в качестве обеспечительных и прочих мер, один из братьев и вовсе банкрот, и оба они отбыли в неизвестном следствию направлении.