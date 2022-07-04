Киев, 4 июля, 2022, 04:52 — ИА Регнум. О случаях вручения повесток в военкомат в церкви в украинском городе Львове рассказал депутат Верховной Рады Украины Николай Княжицкий 3 июля на странице в своей социальной сети.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мобилизация. ВСУ. Украина

Княжицкий отметил, что ему звонят из Львова священнослужители, возмущённые ситуацией с вручением повесток в военкомат. По словам депутата, 3 июля, когда люди традиционно идут в церковь на воскресную службу, кто-то придумал выдавать повестки военнообязанным перед церковью.

По мнению Княжицкого, подобных вещей в церкви делать нельзя, так как есть немало способов пригласить военнообязанных в военкомат, не прибегая к таким способам.

Стоит отметить, что в социальных сетях немало видеозаписей, где мужчинам на Украине вручают повестку в военкомат на пляжах, в очереди за продуктами и во время прогулки с детьми.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что минобороны Украины заявило о сотнях тысяч мобилизованных.