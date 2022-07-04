Санкт-Петербург, 4 июля, 2022, 04:40 — ИА Регнум. По данным Росстата виноделы в мае увеличили производство игристых вин и шампанского на 824 дал или на 39,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Pourplanit.com Шампанское

Отмечается, что рост производства идёт с февраля. В апреле поставки из стран ЕС в Россию упали на 45%. При этом обычные вина всё же продолжают завозить в Россию, а вот европейское шампанское становится дефицитом.

Страны ЕС не экспортируют в РФ вина дороже 300 евро.