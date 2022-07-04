Кургинян рассказал, как наказать сумасшедших идиотов в Литве и «паханат» ЕС
Москва, 4 июля, 2022, 04:39 — ИА Регнум. России для ответа на вызов блокады Калининграда, устроенный Литвой и Западом в целом, придется коренным образом и в кратчайшие сроки менять стратегию существования, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире телепередачи РЭБ на Первом канале.
По его словам, «сумасшедшие идиоты» в Литве тем не менее накладывают какие-то санкции. И ответить на это Россия может, только заявив, что ее не устраивает складывающийся миропорядок и что она готова повести человечество в другом направлении.
Он подчеркнул, что Россия уже постепенно начинает опамятоваться, переводя транзиты грузов по восстанавливаемому коридору Север — Юг, а это означает, что Россия противопоставляет «горизонтальному» миру западных (и не только западных) трубопроводов наш «вертикальный» мир новой геоэкономической стратегии. А все слова про новые экономические коридоры — это не пустой звук. Но делать это надо гораздо быстрее, пока банда воров в законе не придумала чего-то экстраординарного.
Он также заметил, что России придётся каким-то образом для ответа на этот вызов строить новую страну. Мы должны засучить рукава и строить подряд всё, начиная с высшей интеллектуалистики, фундаментальной науки, прикладной науки, кончая армией, которая нам нужна для этого.