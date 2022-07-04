Пекин, , 04:26 — REGNUM Как минимум восемь человек погибли в результате обрушения строительной конструкции в провинции Хэбэй на севере Китая. Об этом 3 июля сообщило агентство «Синьхуа».

Флаг Китая Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Трагедия произошла в 18:28 по времени Пекина 2 июля в районе Лукуань города города Шицзячжуан во время сильного ливня. По предварительным данным, девять человек укрылись от дождя под декоративной строительной конструкцией, но в какой-то момент она обрушилась прямо на людей.

Восемь человек погибли на месте происшествия, один был госпитализирован в стабильно тяжёлом состоянии. В настоящее время начато расследование трагического инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обрушении купола у церкви Покрова Пресвятой Богородицы постройки XIX века в Воронежской области. При обрушении никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Воронежем у деревянной церкви обрушился купол