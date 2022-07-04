Петропавловск-Камчатский, , 04:22 — REGNUM На Камчатке завершилось расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы Петропавловска-Камчатского, которой предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности своему малолетнему сыну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июля в краевом СУ СКР.

Суд

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Женщина, злоупотребляя алкоголем, не ухаживала за своим 4-летним сыном, который имел врожденное заболевание слизистой оболочки тонкого кишечника. Ребёнок не соблюдал строгую диету, что привело к крайнему истощению и смерти. Проведённые судебные медицинские экспертизы подтвердили версию следствия.

Установлено также, что женщина при явном ухудшении здоровья сына не обращалась за медицинской помощью.

После утверждения прокурором обвинительного заключения дело направят для рассмотрения в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии произошло ЧП в родильном отделении Республиканской клинической больницы. У беременной женщины умер ребенок. СК по региону начало расследование по данному факту.