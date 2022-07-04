Веллингтон, , 04:11 — REGNUM Ученые из университета Виктории в Веллингтоне (Новая Зеландия) рассказали о невероятном открытии — обнаружен тайный подводный мир в Антарктике.

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Исследователи пробурили лед и установили камеру на глубину 500 метров и увидели бокоплавов. Бокоплавы — это небольшие ракообразные из одного рода с лобстерами и крабами, пишет РБК. Тренды.

«Мы буквально прыгали от счастья, потому что все эти плавающие вокруг нашего оборудования существа означали, что мы нашли важную экосистему», — рассказал океанограф Крейг Стивенс.

Отмечается, что ученые предполагали, что толщей антарктического льда есть подводные озера и реки с пресной водой.

Ученые собираются продолжать свое исследование — предстоит получить ответ на вопрос, как полноценная экосистема образовалась под толщей антарктического льда.