Лондон, , 04:07 — REGNUM Возможность проведения в 2023 году конференции по вопросу восстановления Украины рассматривает Великобритания. Об этом сказано в заявлении, распространённом 3 июля пресс-службой МИД Соединённого Королевства.

Флаг Великобритании Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Уточняется, что Великобритания планирует войти в наблюдательный совет конференции с целью координации процесса восстановления Украины между Киевом и его союзниками. Для этих целей предполагается учредить штаб-квартиру в Лондоне.

«Великобритания твердо настроена поддерживать территориальную целостность Украины и будет на стороне Украины, которая становится сильной, процветающей и самой современной демократией», — так указано в тексте речи главы МИД Лиз Трасс, которую она собирается произнести на конференции в Лугано, посвящённой восстановлению Украины.

Уточняется, что Великобритания предоставила Украине экономическую и гуманитарную помощь в сумме £1,5 млрд ($1,8 млрд). Она включает кредиты, полученные при посредничестве Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития на сумму до £1,3 млрд ($1,5 млрд). Также Лондон предоставил Киеву военную помощь в размере £1,3 млрд и собирается дополнительно выделить на эти же цели ещё £1 млрд ($1,21 млрд).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала не допустить заключения нового аналога «минских соглашений» для Украины. По её убеждению, Киеву нужна «чистая победа над Россией».

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