Канберра, , 04:04 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе пообещал оказать Украине военную помощь на общую сумму $74 млн, а также выступить на стороне Киева в Международном суде по иску против России, написал ТАСС со ссылкой на обнародованное 4 июля заявление главы австралийского правительства.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Австралия намерена предоставить Украине 14 бронетранспортеров, 20 автомобилей Bushmaster и другую военную технику, а также оплатить взнос в целевой фонд НАТО на сумму 99,5 млн австралийских долларов ($67,8 млн). Ещё 8,7 млн австралийских долларов ($5,9 млн) планируется направить пограничным службам Украины.

Также Энтони Альбанезе анонсировал снятие пошлин на все товары поставляемые в Австралию с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Австралия запретит ввоз российского золота и наложит санкции ещё на 16 граждан РФ. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе.