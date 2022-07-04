Владивосток, 4 июля, 2022, 03:54 — ИА Регнум. Приморцы обсуждают в телеграм-каналах видео с крупной акулой, не менее трёх метров, которая плавала рядом с островом Русский во Владивостоке.

(сс) bluegroper Акула в воде

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Хищницу засняли в бухте Боярин.

«Это — мако. Самая быстрая и агрессивная из акул. Чаще всего во время атаки жертва получает сначала мощный удар, после того как жертва дезориентирована, в ход уже идут зубы… Будьте внимательны на воде, не надо заходить в воду, если у вас есть даже маленькие ранки и порезы. Для акулы этот запах крови будет сигналом к атаке. Берегите себя и своих близких», — поясняет биолог Валерий Галько.

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральное консульство РФ в египетской Хургаде призвало соотечественников к бдительности после того, как на курорте погибли две женщины из-за нападения акулы.