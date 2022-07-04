Москва, , 03:42 — REGNUM В России в автоматизированных сервисных центрах (АСЦ) возникла нехватка запасных частей для смартфонов Samsung и Huawei, сообщили «Известия» со ссылкой на представителей различных АСЦ.

Смартфоны Philip Wilson

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«Пользователям надо привыкать к тому, что каких-то запчастей может не быть в наличии, из-за чего сроки ремонта и цены на него могут вырасти», — сказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Для смартфонов Huawei в сервисных центрах нет аккумуляторов и экранов. Их поставка возможно только под заказ с минимальным сроком ожидания — семь дней. В самой компании от комментариев отказались.

Для смартфонов Samsung в АСЦ находятся батареи, но с экранами возникают проблемы. В пресс-службе компании издание заверили, что сервисные центры работают в штатном режиме, не уточнив наличие проблем с поставкой запасных частей.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские бренды телефонов, планшетов, ноутбуков и другой бытовой техники заполонят рынок России и уже скоро, по мнению экспертов, он будет на 90% состоять из них, написал «Ъ”.