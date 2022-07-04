Москва, 4 июля 2022, 03:45 — REGNUM В арбитраж Москвы от ПАО «Транскапиталбанк» к крупному банку Швейцарии — Credit Suisse AG поступил иск о взыскании почти 0,6 млрд рублей. Дело начнут разбирать 10 августа 2022 года, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление было подано 20 июня 2022 года, дело позднее приняла судья Галиева.
В основе спора на 10 038 819,44 евро (около 591 888 794,18 рубля) лежит соглашение о предоставлении синдицированного кредита, которое было заключено в ноябре 2020 года между JSC UZAUTO MOTORS AS (Узбекистан) и иностранным банком. Российский банк, присоединившись к договору, в свою очередь обязался предоставить кредит заёмщику на 10 млн евро. В материалах дела уточнялось, что кредитный агент обязан был направить полученный платеж той стороне, которой он причитается. «Транскапиталбанк» свои обязательства выполнил, срок возврата кредита — 19 апреля 2022 года, но причитающийся долг российский банк до сих пор не получил, что и стало основанием для обращения в суд.
Истец также потребовал в качестве обеспечительных мер арестовать денежные средства и иное имущество CREDIT SUISSE AG. Своё требование он мотивировал тем, что Швейцария входит в перечень не дружественных России стран, а в марте 2022 года на официальном сайте Credit Suisse Group AG было заявлено о сокращении присутствия в России и отказе от новых бизнес-проектов. Истец опасается, что при подобном раскладе исполнение иска будет невозможным и ему будет причинён ущерб.
В свою очередь суд не нашел оснований для ареста.