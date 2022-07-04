Москва, , 03:45 — REGNUM В арбитраж Москвы от ПАО «Транскапиталбанк» к крупному банку Швейцарии — Credit Suisse AG поступил иск о взыскании почти 0,6 млрд рублей. Дело начнут разбирать 10 августа 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Банк Mark Moz

Исковое заявление было подано 20 июня 2022 года, дело позднее приняла судья Галиева.

В основе спора на 10 038 819,44 евро (около 591 888 794,18 рубля) лежит соглашение о предоставлении синдицированного кредита, которое было заключено в ноябре 2020 года между JSC UZAUTO MOTORS AS (Узбекистан) и иностранным банком. Российский банк, присоединившись к договору, в свою очередь обязался предоставить кредит заёмщику на 10 млн евро. В материалах дела уточнялось, что кредитный агент обязан был направить полученный платеж той стороне, которой он причитается. «Транскапиталбанк» свои обязательства выполнил, срок возврата кредита — 19 апреля 2022 года, но причитающийся долг российский банк до сих пор не получил, что и стало основанием для обращения в суд.

Истец также потребовал в качестве обеспечительных мер арестовать денежные средства и иное имущество CREDIT SUISSE AG. Своё требование он мотивировал тем, что Швейцария входит в перечень не дружественных России стран, а в марте 2022 года на официальном сайте Credit Suisse Group AG было заявлено о сокращении присутствия в России и отказе от новых бизнес-проектов. Истец опасается, что при подобном раскладе исполнение иска будет невозможным и ему будет причинён ущерб.

В свою очередь суд не нашел оснований для ареста.