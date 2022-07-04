Вашингтон, , 03:31 — REGNUM Америке нужно быть готовой к новым вызовам и сюрпризам со стороны России, заявил политолог Джозеф Най-младший изданию The National Interest.

Владимир Путин Kremlin.ru

По словам эксперта, уже пять лет стратегия национальной безопасности США сосредоточена на соперничестве с двумя великими державами — Россией и Китаем. Но она имеет два основных недостатка.

«Соединенным Штатам потребуется такая стратегия в отношении России, которая не отдаст эту страну навсегда в объятия Китая. Вторая проблема стратегии, которая фокусируется исключительно на соперничестве великих держав, заключается в недостаточном внимании к новому типу угроз нашим национальным интересам, которые возникают в результате экологической глобализации», — поясняет Джозеф Най.

По словам политолога, США должны пересмотреть свою концепцию. На данный момент стратегия изолирования не является актуальной. Такие методы были применимы во времена холодной войны.

Размышления о том, как реинтегрировать послевоенную Россию в международную систему, станут важным вызовом для внешней политики.

«Сейчас нужно направить свою новую стратегию таким образом, чтобы иметь возможность сохранить текущие альянсы: Китай и Россия с одной стороны, а Соединенные Штаты, Европа и Япония — с другой. Управляемая стратегическая конкуренция между ведущими державами должна стать главной», — добавляет Най.

При этом он уверен, что история всегда преподносит свои сюрпризы, и упоминает президента РФ Владимира Путина.

«Будущее всегда неопределенно, но время планировать заранее пришло», — готовит американцев политолог.