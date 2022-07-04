Звенигород, Московская область, 4 июля, 2022, 03:28 — ИА Регнум. Фонд «Развития территорий» объявил тендер по поиску подрядчика для выполнения строительных работ в жилых домах серии И-155ММ, расположенных в районе Восточный города Звенигорода (мкр. № 2, 3, к.9,10,13). Исполнителя на завершение второго этапа строительства планируется выбрать 21 июля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

Начальная цена лота — 5 758 813 770,99 рубля. Корпус №9 в мкр 2, 3 должны достроить в течение 14,5 месяца, 10-й — за 14 месяцев, 13-й — за 13 месяцев. Во всех случаях подготовительный период составляет один месяц.

В качестве строительной площадки выступает участок площадью 40 049 кв. м, который с мая 2021 года принадлежит заказчику на праве собственности.

В документации, приложенной к тендеру, в качестве застройщика объекта до этого фигурировало ЗАО «Стройпромавтоматика».

Напомним, также ранее в Саратовской области был сдан в эксплуатацию один из долгостроев — на 119 жилых помещений.