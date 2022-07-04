Москва, 4 июля 2022, 03:21 — REGNUM Стратегические цели России находятся в Николаеве и Одессе, но к их достижению нельзя приступать, оставив в тылу занятый нацистами Харьков, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире телепередачи РЭБ на Первом канале.
Он подчеркнул, что на Украине разворачивается большой конфликт с одной из самых крупных армий Европы, которая начинена иностранным оружием, которую поддерживает весь Запад, которой руководят офицеры НАТО, которой обеспечиваются все средства связи из космоса. Это гибридный конфликт, и то, что наши войска там делают, является невиданным и фантастичным.