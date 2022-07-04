Москва, 4 июля, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Стратегические цели России находятся в Николаеве и Одессе, но к их достижению нельзя приступать, оставив в тылу занятый нацистами Харьков, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире телепередачи РЭБ на Первом канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Они могут создать укрепрайон в Краматорске и Авдеевке такой, что Мариуполь будет отдыхать. Решатся они на это или нет, повторят они затею или нет? Если они повторят, то в этом котле окажется более 100 тыс. человек. В Мариуполе было 15 000. Это в семь раз больше. Мы этот котел расковыривать будем долго. Двигаться совсем на Николаев и Одессу, оставив в тылу Харьков, — довольно стрёмная задача. Поэтому стратегически совершенно наши задачи находятся там, но перед этим придется так еще отпахать, что мама не горюй», — заявил Кургинян.

Он подчеркнул, что на Украине разворачивается большой конфликт с одной из самых крупных армий Европы, которая начинена иностранным оружием, которую поддерживает весь Запад, которой руководят офицеры НАТО, которой обеспечиваются все средства связи из космоса. Это гибридный конфликт, и то, что наши войска там делают, является невиданным и фантастичным.