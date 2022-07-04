Москва, , 03:20 — REGNUM Оставление острова Змеиный российскими войсками — это соразмерная реакция на меняющуюся ситуацию и не является стратегическим вопросом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире телепередачи РЭБ на Первом канале.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Спрашивают, а зачем брали. Отвечаем. Ситуация каждую неделю, каждый месяц. Потом что подвозится другое оружие. Украина располагает сейчас совсем не теми возможностями, которыми она располагала сто с лишним дней назад. Поэтому, каждый день меняется ситуация, и каждый день ситуационно принимаются те решения, которые нужны для того, чтобы первое — победить, и, второе — как можно меньше при этом было жертв», — заявил Кургинян.

По его словам, если что-то и понадобится брать, то не Змеиный остров и не море будут центральными целями, а Николаев и Одесса. И будет это, возможно, после того как будет полностью закрыт донецкий котел.