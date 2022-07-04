Москва, 4 июля, 2022, 03:20 — ИА Регнум. Оставление острова Змеиный российскими войсками — это соразмерная реакция на меняющуюся ситуацию и оно не является стратегическим вопросом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире телепередачи РЭБ на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Спрашивают, а зачем брали. Отвечаем. Ситуация каждую неделю, каждый месяц [ меняется ] . Потому что подвозится другое оружие. Украина располагает сейчас совсем не теми возможностями, которыми она располагала сто с лишним дней назад. Поэтому каждый день меняется ситуация и каждый день ситуационно принимаются те решения, которые нужны для того, чтобы, первое, победить и, второе, как можно меньше при этом было жертв», — заявил Кургинян.

По его словам, если что-то и понадобится брать, то не Змеиный остров и не море будут центральными целями, а Николаев и Одесса. И будет это, возможно, после того как будет полностью закрыт донецкий котел.

«Ну давайте все-таки отделим мух от котлет и постараемся понять, где стратегические победы, а потом пострадаем отдельно об ошибках. Я же не говорю, что это не надо делать», — заключил политолог.