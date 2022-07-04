Копенгаген, , 03:19 — REGNUM Жертвами стрельбы стали три человека, ещё трое получили ранения в торговом центре в столице Дании городе Копенгагене. Об этом 3 июля сообщило агентство Associated Press.

Стрельба Niels Noordhoek

Вооружённый мужчина вечером 3 июля открыл стрельбу в торговом центре Field’s, который является одним из крупнейших в Скандинавии, он расположен на на южной окраине Копенгагена. В момент стрельбы в торговом центре находилось много людей, которые ожидали начала концерта, запланированного в этот вечер возле торгового центра. В результате стрельбы погибли три человека, ещё трое госпитализированы, их состояние оценивается как критическое.

По подозрению в стрельбе был задержан 22-летний гражданин Дании. Мотивы его поступка неизвестны, но в полиции не исключают, что произошедшее является терактом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что впервые Еврокомиссия обратилась к пользователям интернет-ресурсов с призывом не распространять фото- и видеоматериалы, связанные с инцидентом со стрельбой в торговом центре Копенгагена.

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