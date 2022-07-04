Москва, 4 июля, 2022, 03:18 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский благодаря конфликту на Украине получил то, чего хотел — главную роль в мировом спектакле, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире телепередачи РЭБ на Первом канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«У него полный кайф. У него жизнь удалась, понимаете, да? Он получил всё что хотел. Он получил главное — сцену для шоу. Он в эпицентре, он в прожекторах. Он даже не думал о такой блестящей актерской карьере. Нерон сжег Рим, чтобы прочитать стихи. Это был еще серьезный император римский. Этот сожжет что угодно», — заключил Кургинян.

Как неоднократно заявлял политолог, Зеленский — это клоун с уклоном в порнографию и именно такие личности отличаются предельной жестокостью по отношению к кому угодно.