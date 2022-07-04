Москва, , 03:16 — REGNUM Запад не нанесет ядерного удара по России до тех пор, пока Россия не капитулирует и не пойдет на какие-либо уступки Западу, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире телепередачи РЭБ на Первом канале.

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вот я вам скажу. Представим себе фантастический случай, что Россия почему-то капитулировала и приняла какие-то условия, разделилась. И вот тогда будет нанесен ядерный удар. Вот тогда они шлифанут. Один из этих людей мне говорил, как с исламом бороться: «Надо с воздуха уничтожить полмиллиарда людей, вот тогда мы победим». Это люди с бесконечной жестокостью. Они хотят одного — чтобы ценой всего этого украинского народа, любых жертв было сделано что-то такое, чтобы утвердило их господство», — заявил Кургинян.

По его словам, Запад всегда ненавидел Россию, но сейчас проснулись такие бездны ненависти и глубокие архетипические слои, а разговор ведется на таком языке ненависти к России, что становится ясно, что никакого возврата к нормальным отношениям с Западом не будет никогда. А все, кто считают обратное, крайне заблуждаются.