Москва, 4 июля 2022, 03:16 — REGNUM Запад не нанесет ядерного удара по России до тех пор, пока Россия не капитулирует и не пойдет на какие-либо уступки Западу, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире телепередачи РЭБ на Первом канале.
По его словам, Запад всегда ненавидел Россию, но сейчас проснулись такие бездны ненависти и глубокие архетипические слои, а разговор ведется на таком языке ненависти к России, что становится ясно, что никакого возврата к нормальным отношениям с Западом не будет никогда. А все, кто считают обратное, крайне заблуждаются.