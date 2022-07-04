Москва, 4 июля, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Украина воспитала свое население в духе порнографии и фашизма, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире телепередачи РЭБ на Первом канале.

Скриншот передачи «Поединок» Владимира Соловьёва, «Россия-1» Сергей Кургинян

Политолог отметил, что есть большая разница между очень неблагополучным, очень изгвазданным населением России и тем населением, что воспитано на Украине. И эта разница видна и по выражению глаз, и по мимике лица, и по речи.

«Там уже что-то другое. И это другое является результатом, с одной стороны, всего постсоветского тридцатилетия, а с другой стороны — этих последних тридцати лет. Фашизм с порно напополам. Этот постмодернистско-фашистский коктейль — это то, что они сумели там насадить», — заявил Кургинян.

По его словам, они так и воюют. Уже две или три мобилизации прошли в стране, закон рассматривается о том, что инвалидов можно мобилизовывать. И Украина бросила всё свое население целиком в эту мясорубку войны.