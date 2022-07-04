Пекин, , 03:07 — REGNUM Китай вернул в общей сложности 12,9 млрд юаней (около $1,92 млрд) по страхованию от безработицы, выплаченному предприятиями за первые пять месяцев 2022 года, в попытке сохранить стабильность занятости, сообщает агентство Синьхуа.

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За этот период около 2,73 млн предприятий получили возмещение, что принесло пользу примерно 51,89 млн человек, показали данные Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая.

Небольшие фирмы входят в число бенефициаров, сообщило министерство, отметив, что средства помогли этим предприятиям сократить расходы на персонал, ослабить давление на бизнес и стабилизировать занятость.

Министерство будет направлять местные департаменты, чтобы упростить каналы подачи заявок для фирм и упростить процесс подачи заявок, гарантируя, что максимальное число людей получит выгоду от политических стимулов.