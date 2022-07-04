Пекин, 4 июля, 2022, 03:07 — ИА Регнум. Китай вернул в общей сложности 12,9 млрд юаней (около $1,92 млрд) по страхованию от безработицы, выплаченному предприятиями за первые пять месяцев 2022 года, в попытке сохранить стабильность занятости, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

За этот период около 2,73 млн предприятий получили возмещение, что принесло пользу примерно 51,89 млн человек, показали данные Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая.

Небольшие фирмы входят в число бенефициаров, сообщило министерство, отметив, что средства помогли этим предприятиям сократить расходы на персонал, ослабить давление на бизнес и стабилизировать занятость.

Министерство будет направлять местные департаменты, чтобы упростить каналы подачи заявок для фирм и упростить процесс подачи заявок, гарантируя, что максимальное число людей получит выгоду от политических стимулов.