Пекин, , 03:01 — REGNUM Первый автомобиль сошел с конвейера ведущего китайского автопроизводителя BYD на новом заводе в Хэфэе, столице провинции Аньхой на востоке Китая 30 июня, сообщает агентство Синьхуа.

BYD Song 7 Auto.qq.com

В июле 2021 года BYD и власти Хэфэя достигли соглашения о сотрудничестве, связанного с новым проектом, и менее чем за год компания произвела свой первый автомобиль на новом заводе с рекордной скоростью, по данным местных властей.

Общий объем инвестиций в проект на первом этапе составил 15 млрд юаней (около $2,24 млрлд). Ожидается, что после того, как проект будет полностью введен в эксплуатацию, его годовой объем производства превысит 50 млрд юаней.

Хэфэй стремится стать столицей электромобилей с международным влиянием. Ряд автомобильных компаний, в том числе BYD, Volkswagen, NIO и JAC, открыли или строят новые заводы в городе. Выручка хэфэйской отрасли электромобилей в 2021 году составила 102,95 млрд юаней, произведено 145 000 автомобилей.