Пекин, 4 июля, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Местные органы власти Китая выпустили облигаций на сумму более 3,32 трлн юаней (около $494,8 млрд) за первые пять месяцев этого года, показали данные Министерства финансов КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Из общего объема выпуск общих облигаций составил 889,3 млрд юаней, в то время как объем выпуска специальных облигаций за этот период превысил 2,43 трлн юаней, показали данные. По данным министерства, облигации были выпущены со средним сроком выпуска 13,7 года и средней процентной ставкой 3,07% в период с января по май. Только в мае страна выпустила облигации местного правительства на 1,21 трлн юаней.

В конце прошлого месяца непогашенный долг местных органов власти Китая составлял почти 33,25 трлн юаней, что находится в пределах официального лимита на этот год, сообщило министерство.