Берлин, , 02:52 — REGNUM Жители Берлина 3 июля вышли на акцию против поставок Германией вооружений, включая Украину, а также против политики милитаризации страны. Участвовало не менее 1,5 тыс. человек.

Бундестаг. Берлин

«Акция прошла без нарушений», — заявили в полиции Берлина изданию РИА Новости.

Демонстранты потребовали от властей Германии отказаться от идеи создания 100-миллиардного фонда в поддержку бундесвера.

По мнению организаторов акции — ассоциации Zivile Zeitenwende — политика перевооружения в корне неверна, опасна и цинична, поскольку она означает ответ на социальный кризис милитаризмом вместо социального прогресса во имя увеличения общего блага.

«Конфликт на Украине является предлогом для проведения и реализации 100-миллиардного роста вооружений», — заявила представитель ассоциации Мена Винклер.