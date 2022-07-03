Пекин, 4 июля, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Китайская фондовая биржа NEEQ обеспечила оборот в размере $299,1 за неделю, завершившуюся 1 июля, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Национальная фондовая биржа и котировок (NEEQ), также известная как «новый третий совет директоров», зарегистрировала оборот в размере более 2 млрд юаней (около $299,1 млн) за неделю транзакций с 27 июня по 1 июля.

По состоянию на 1 июля в совете директоров насчитывается 6729 компаний. Созданный в 2013 году новый совет директоров стремится предложить малым и средним предприятиям новый канал финансирования с низкими затратами и простыми процедурами листинга.