Сочи, Краснодарский край, 4 июля, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Четверых подозреваемых в причастности к конфликту с жестоким избиением туриста задержали сотрудники полиции города Сочи в Краснодарском крае. Об этом 3 июля сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Драка

Как уточнила Волк, сотрудникам полиции понадобилось несколько часов для установления личностей подозреваемых в причастности к конфликту с участием охранников пляжа «Фрегат» в Адлеровском районе Сочи, где был жестоко избит мужчина, отдыхавший на пляже. В настоящее время подозреваемые в хулиганских действиях задержаны и доставлены в отдел полиции. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, проводится предварительное расследование.

Конфликт, перешедший в массовую драку, произошёл 3 июля на пляже «Фрегат» в Сочи. По предварительной информации, сотрудники пляжа избили мужчину палками и металлической арматурой. В настоящее время пострадавший находится в больнице, его состояние оценивается как тяжёлое.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовой драке с поножовщиной и стрельбой в Дагестане, в ходе которой погиб человек.