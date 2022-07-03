Чэнду, Китай, 4 июля, 2022, 02:49 — ИА Регнум. Два грузовых поезда, груженных товарами, отправились 30 июня из города центрального подчинения Чунцина и столицы соседней провинции Сычуань города Чэнду на юго-западе Китая в немецкий Дуйсбург и польскую Лодзь соответственно, сообщает агентство Синьхуа.

Scoopnest.com Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу

По данным местных властей, количество грузовых поездов Китай-Европа, обслуживаемых двумя городами, превысило 20 000 с тех пор, как Чунцин и Чэнду запустили эту услугу в марте 2011 года и апреле 2013 года соответственно. Через сервис было перевезено более 1000 видов товаров, включая электронику, технику, автомобили, автозапчасти, а также лекарства и медицинские инструменты.

Только в 2021 году Чунцин и Чэнду обработали более 4800 грузовых поездов Китай-Европа, что составляет 30% от общего объема перевозок по стране, при этом перевезено товаров на сумму более 200 млрд юаней (около $29,8 млрд).

Чунцин и Чэнду — одни из первых городов Китая, в которых началось движение грузовых поездов Китай-Европа. В качестве важной меры по строительству экономического кольца Чэнду-Чунцин два города сотрудничают с 2021 года в целях улучшения сервиса.

Экономический круг Чэнду-Чунцин является еще одной важной стратегией регионального развития, следующей за регионом Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, дельтой реки Янцзы и районом Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао.