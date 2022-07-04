Пекин, , 02:43 — REGNUM За первые пять месяцев 2022 года Китай получил $47,68 млрд иностранного капитала для крупных проектов, финансируемых из-за рубежа, каждый из которых с контрактными инвестициями в размере не менее $100 млн, что на 40,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как показали данные Министерства коммерции КНР, на эту сумму пришлось 54,3% иностранных инвестиций, фактически использованных по всей стране за пятимесячный период. Глава министерства Шу Цзюэтин заявила, что ряд глобальных фирм ускорили расширение своего бизнеса в Китае, что свидетельствует о неизменной уверенности в китайском рынке и их долгосрочных деловых перспективах в Китае.

По ее словам, министерство продолжит наращивать поддержку крупных проектов с иностранными инвестициями и поможет преодолеть трудности, с которыми сталкиваются предприятия.