Пекин, 4 июля, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Возврат налогов Китаем, а также сокращение налогов и сборов и отсрочки достигли 2,58 трлн юаней (около $384 млрд) с начала этого года по 25 июня, поскольку страна представила множество мер поддержки, направленных на облегчение бремени предприятий, сообщает агентство Синьхуа.

Elec4.co.kr Юань

В общей сложности возврат налоговых льгот по налогу на добавленную стоимость составил 1,83 трлн юаней, что в 2,8 раза превышает годовой объем прошлого года, в то время как политика льготного налогообложения и снижения сборов помогла компаниям сэкономить 285,9 млрд юаней, сообщил на пресс-конференции представитель Государственного налогового управления Китая Цай Цзыли.

По словам Цая, отсрочка уплаты налогов и сборов за этот период составила 463,2 млрд юаней, что эффективно помогло предприятиям увеличить свои денежные потоки. Приоритетное внимание было уделено малому бизнесу, поскольку почти 70% налоговой и пошлинной поддержки пришлось на микро, малые и средние предприятия.

Согласно отчету правительства за этот год, в прошлом году снижение налогов и сборов в Китае составило более 1 трлн юаней. Данные администрации также показали, что восстановление экономики Китая ускорилось благодаря реализации пакета мер, стимулирующих экономический рост.

В мае выручка от продаж китайских предприятий увеличилась в годовом исчислении на 1,9%. По словам Цая, с 1 по 25 июня рост выручки предприятий от продаж составил 6,8%.