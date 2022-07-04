Сиань, Китай, , 02:38 — REGNUM Археологи раскопали три куска полукруглой плитки, относящейся к позднему периоду культуры Яншао в столице провинции Шэньси городе Сиане на северо-западе Китая, сообщает Институт археологии провинции Шэньси, передает агентство Синьхуа.

Буддийский храм. Сиань. Китай

Эти полукруглые черепичные осколки были найдены в руинах дома-склепа на участке Матэнкун, который расположен в деревне Матэнкун в районе Янта, площадью около 30 000 квадратных метров.

Все эти черепки представляют собой глинисто-оранжевую керамику с четкими следами резки и обработки, а также остаточными отпечатками пальцев. Фрагменты керамики, такие как горшки, чаши, кувшины и кольца, а также инструменты, такие как гончарные ножи и каменные ножи, также были обнаружены в руинах полу-криптового дома.

Полукруглая черепица служила важным строительным материалом для зданий более высокого класса в Древнем Китае. Находка изразцовой посуды позднего периода культуры Яншао дает важные материалы для изучения происхождения и архитектурной истории строительных материалов той эпохи.

Культура Яншао, возраст которой составляет от 5000 до 7000 лет, возникла в среднем течении реки Хуанхэ и считается важным потоком китайской цивилизации. Она широко известна своими передовыми технологиями изготовления керамики.