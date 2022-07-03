Кабул, 4 июля, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Глава Управления по борьбе со стихийными бедствиями в восточной провинции Афганистана Пактика Мавлави Мансур поблагодарил Китай за отправку гуманитарной помощи семьям, пострадавшим от землетрясения, сообщает агентство Синьхуа.

Afghanistan Matters Афганистан

«Мы благодарны Китаю за отправку помощи, в частности палаток, пострадавшим от землетрясения людям здесь, и я также надеюсь, что соседняя страна сможет помочь восстановить разрушенные дома», — сказал Мансур агентству Синьхуа.

Мансур сказал, что в субботу его команда раздала около 300 палаток жертвам землетрясения в районе Бармал провинции Пактика, которые являются частью 920 единиц палаток и одежды, пожертвованных Китаем.

Выразив благодарность Китаю за гуманитарную помощь, Карим Хан, старейшина района Бармал, сказал Синьхуа, что «палатки могут временно решить нашу проблему, и нам нужно восстановить наши дома до зимы», чтобы пережить сезон заморозков.

Китай пообещал выделить 50 млн юаней ($7,5 млн) на оказание чрезвычайной гуманитарной помощи жертвам землетрясения в раздираемом войной Афганистане. Ряд стран, включая Китай, Индию, Пакистан, Турцию и Узбекистан, направили или объявили о помощи пострадавшим от землетрясения регионам Афганистана.

22 июня на востоке Афганистана произошло разрушительное землетрясение, в результате которого более 1000 человек погибли и более 1500 получили ранения в Пактике и соседней провинции Хост.